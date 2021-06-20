Турция во второй раз завершила Евро без очков
Сборная Турции, уступив Швейцарии, потерпела третье поражение на Евро-2020. Ранее команда Шенола Гюнеша уступила итальянцам и валлийцам.
Это второй случай в истории (первый был в 1996 году), когда турки уезжают с чемпионата Европы без набранных очков.
Помимо Турции два «нулевых» Евро есть в пассиве у сборной Дании, которая в понедельник может вернуть себе антирекорд, если проиграет в Копенгагене России.
Команды, которые проиграли все три матча Евро
|
Турнир
|
Сборная
|
Соперники
|
Мячи
|
1984
|
Югославия
|
Бельгия — 0:2, Дания — 0:5, Франция — 2:3
|
2-10
|
1988
|
Англия
|
Ирландия — 0:1, Голландия — 1:3, СССР — 1:3
|
2-7
|
1988
|
Дания
|
Испания — 2:3, ФРГ — 0:2, Италия — 0:2
|
2-7
|
1996
|
Турция
|
Хорватия — 0:1, Португалия — 0:1, Дания — 0:3
|
0-5
|
1996
|
Румыния
|
Франция — 0:1, Болгария — 0:1, Испания — 1:2
|
1-4
|
2000
|
Дания
|
Франция — 0:3, Голландия — 0:3, Чехия — 0:2
|
0-8
|
2004
|
Болгария
|
Швеция — 0:5, Дания — 0:2, Италия — 1:2
|
1-9
|
2008
|
Греция
|
Швеция — 0:2, Россия — 0:1, Испания — 1:2
|
1-5
|
2012
|
Ирландия
|
Хорватия — 1:3, Испания — 0:4, Италия — 0:2
|
1-9
|
2012
|
Голландия
|
Дания — 0:1, Германия — 1:2, Португалия — 1:2
|
2-5
|
2016
|
Украина
|
Германия — 0:2, Сев.Ирландия — 0:2, Польша — 0:1
|
0-5
|
2020
|
Турция
|
Италия — 0:3, Уэльс — 0:2, Швейцария — 1:3
|
1-8
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