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Турция во второй раз завершила Евро без очков

21:03
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Сборная Турции, уступив Швейцарии, потерпела третье поражение на Евро-2020. Ранее команда Шенола Гюнеша уступила итальянцам и валлийцам.

Это второй случай в истории (первый был в 1996 году), когда турки уезжают с чемпионата Европы без набранных очков.

Помимо Турции два «нулевых» Евро есть в пассиве у сборной Дании, которая в понедельник может вернуть себе антирекорд, если проиграет в Копенгагене России.

Команды, которые проиграли все три матча Евро

Турнир

Сборная

Соперники

Мячи

1984

Югославия

Бельгия — 0:2, Дания — 0:5, Франция — 2:3

2-10

1988

Англия

Ирландия — 0:1, Голландия — 1:3, СССР — 1:3

2-7

1988

Дания

Испания — 2:3, ФРГ — 0:2, Италия — 0:2

2-7

1996

Турция

Хорватия — 0:1, Португалия — 0:1, Дания — 0:3

0-5

1996

Румыния

Франция — 0:1, Болгария — 0:1, Испания — 1:2

1-4

2000

Дания

Франция — 0:3, Голландия — 0:3, Чехия — 0:2

0-8

2004

Болгария

Швеция — 0:5, Дания — 0:2, Италия — 1:2

1-9

2008

Греция

Швеция — 0:2, Россия — 0:1, Испания — 1:2

1-5

2012

Ирландия

Хорватия — 1:3, Испания — 0:4, Италия — 0:2

1-9

2012

Голландия

Дания — 0:1, Германия — 1:2, Португалия — 1:2

2-5

2016

Украина

Германия — 0:2, Сев.Ирландия — 0:2, Польша — 0:1

0-5

2020

Турция

Италия — 0:3, Уэльс — 0:2, Швейцария — 1:3

1-8

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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