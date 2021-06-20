Турция во второй раз завершила Евро без очков

Сборная Турции, уступив Швейцарии, потерпела третье поражение на Евро-2020. Ранее команда Шенола Гюнеша уступила итальянцам и валлийцам.

Это второй случай в истории (первый был в 1996 году), когда турки уезжают с чемпионата Европы без набранных очков.

Помимо Турции два «нулевых» Евро есть в пассиве у сборной Дании, которая в понедельник может вернуть себе антирекорд, если проиграет в Копенгагене России.

Команды, которые проиграли все три матча Евро