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Турция — Уэльс: в добавленное ко второму тайму время произошла потасовка между игроками

20:54
Турция — Уэльс: в добавленное ко второму тайму время произошла потасовка. Фото AFP Турция — Уэльс: в добавленное ко второму тайму время произошла потасовка. Фото AFP
Турция — Уэльс: в добавленное ко второму тайму время произошла потасовка. Фото AFP
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В добавленное ко второму тайму время матча чемпионата Европы между сборными Турции и Уэльса произошла небольшая потасовка между игроками.

Игрок сборной Турции нарушил правила против соперника. Потом турки начали возмущаться, что валлийский игрок не поднимается с газона и «симулирует» травму.

На последней минуте Бурак Йылмаз подошел к лежащему на газоне игроку сборной Уэльса и провел ему по лицу рукой. В ответ Бурака толкнули на газон, турок упал. Завязалась потасовка, по итогам которой четырем футболистам.

Турция — Уэльс: в добавленное ко второму тайму время произошла потасовка. Фото AFP
Турция — Уэльс: в добавленное ко второму тайму время произошла потасовка. Фото AFP

Желтые карточки получили Крис Мефам и Бэн Дэвис со стороны Уэльса и Хакан Чалханоглу и Бурак Йылмаз со стороны Турции.

Турция — Уэльс

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Иван Шитик все материалы автора
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