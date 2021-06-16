Турция — Уэльс: в добавленное ко второму тайму время произошла потасовка между игроками
20:54
В добавленное ко второму тайму время матча чемпионата Европы между сборными Турции и Уэльса произошла небольшая потасовка между игроками.
Игрок сборной Турции нарушил правила против соперника. Потом турки начали возмущаться, что валлийский игрок не поднимается с газона и «симулирует» травму.
На последней минуте Бурак Йылмаз подошел к лежащему на газоне игроку сборной Уэльса и провел ему по лицу рукой. В ответ Бурака толкнули на газон, турок упал. Завязалась потасовка, по итогам которой четырем футболистам.
Турция — Уэльс: в добавленное ко второму тайму время произошла потасовка. Фото AFP
Желтые карточки получили Крис Мефам и Бэн Дэвис со стороны Уэльса и Хакан Чалханоглу и Бурак Йылмаз со стороны Турции.
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