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Турция — Уэльс: Робертс забил с передачи Бэйла

20:52
Турция — Уэльс: Робертс забил с передачи Бэйла. Фото AFP
Турция — Уэльс: Робертс забил с передачи Бэйла. Фото AFP
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Защитник сборной Уэльса Коннор Робертс забил гол в ворота сборной Турции на Евро-2020. Он отличился в компенсированное ко второму тайме время с передачи Гарета Бэйла после сольного прохода.

Счет матча — 2:0 в пользу валлийцев.

Турция — Уэльс

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