Турция — Уэльс: Робертс забил с передачи Бэйла
20:52
Защитник сборной Уэльса Коннор Робертс забил гол в ворота сборной Турции на Евро-2020. Он отличился в компенсированное ко второму тайме время с передачи Гарета Бэйла после сольного прохода.
Счет матча — 2:0 в пользу валлийцев.
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