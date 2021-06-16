Защитник сборной Уэльса Коннор Робертс забил гол в ворота сборной Турции на Евро-2020. Он отличился в компенсированное ко второму тайме время с передачи Гарета Бэйла после сольного прохода.

Счет матча — 2:0 в пользу валлийцев.