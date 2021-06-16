Сегодня, 16 июня, сборная Турции сыграет против Уэльса в рамках группового турнира чемпионата Европы-2020. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени в Баку на «Олимпийском».

Уэльс и Турция ранее сыграли между собой шесть раз. В первом матче турецкая команда уступила Италии (0:3), а Уэльс вырвал ничью в игре со Швейцарией (1:1).

За матчем Турция — Уэльс можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча Турция — Уэльс