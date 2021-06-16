Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Турция — Уэльс, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча

18:00
Cборная Турции. Фото AFP
Cборная Турции. Фото AFP
Теги:

Сегодня, 16 июня, сборная Турции сыграет против Уэльса в рамках группового турнира чемпионата Европы-2020. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени в Баку на «Олимпийском».

Уэльс и Турция ранее сыграли между собой шесть раз. В первом матче турецкая команда уступила Италии (0:3), а Уэльс вырвал ничью в игре со Швейцарией (1:1).

За матчем Турция — Уэльс можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча Турция — Уэльс

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Турция — Уэльс: прогноз Сергея Шавло на матч Евро-2020
Россия — Финляндия: единственный мяч Черчесову, два автогола, феерия Аршавина и Кержакова
Италия — Швейцария: прогноз Игоря Колыванова на матч Евро-2020 16 июня
Финляндия — Россия: гол финнов на 4-й минуте отменен после просмотра ВАР

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи