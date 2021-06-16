Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Турция — Уэльс: Бэйл не забил пенальти

20:19
Гарет Бэйл. Фото Reuters
Гарет Бэйл. Фото Reuters
Теги:

Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл не реализовал пенальти на 61-й минуте матча Евро-2020 с Турцией. Он пробил выше ворот.

Счет матча — 1:0 в пользу валлийцев. Ранее с передачи Бэйла забил Аарон Рэмси.

Турция — Уэльс

Опрос

проголосовало: 4649
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче Евро-2020 против Финляндии?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Италия — Швейцария: прогноз Игоря Колыванова на матч Евро-2020 16 июня
Что означает номер квартиры в которой вы живете
Главарей "банды Леса" приговорили к пожизненным срокам
Байден рассказал о договоренностях с Путиным по Украине

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи