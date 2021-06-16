Турция — Уэльс: Бэйл не забил пенальти
20:19
Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл не реализовал пенальти на 61-й минуте матча Евро-2020 с Турцией. Он пробил выше ворот.
Счет матча — 1:0 в пользу валлийцев. Ранее с передачи Бэйла забил Аарон Рэмси.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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