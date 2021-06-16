Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл не реализовал пенальти на 61-й минуте матча Евро-2020 с Турцией. Он пробил выше ворот.

Счет матча — 1:0 в пользу валлийцев. Ранее с передачи Бэйла забил Аарон Рэмси.