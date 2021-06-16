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Уэльс обыграл Турцию в матче Евро-2020

20:53
Аарон Рэмси. Фото Официальный Twitter Евро 2020.
Аарон Рэмси. Фото Официальный Twitter Евро 2020.
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В матче второго тура группового Евро-2020 сборная Уэльса победила команду Турции (2:0).

На 43-й минуте с паса Гарета Бэйла отличился Аарон Рэмси. Бэйл мог удвоить результат, но на 61-й минуте не реализовал пенальти. А в концовке матча он отдал результативный пас Коннору Робертсу после сольного прохода.

Уэльс набрал четыре очка и лидирует в группе А. У Турции ноль очков и последняя позиция. В 22.00 начнется другой матч этой группы Италия — Швейцария.

В третьем туре 20 июня Уэльс сыграет с Италией, а Турция — со Швейцарией.

Евро-2020

Группа А

2-й тур

Турция — Уэльс — 0:2 (0:1)

Голы: Рэмси, 43 (0:1). К.Робертс, 90+5 (0:2).

Нереализованный пенальти: Бэйл, 61 (мимо)

Турция: Угурджан Чакыр, Каан Айхан, Чаглар Сеюнджю, Зеки Челик, Умут Мераш (Мерт Мюльдюр, 73), Туфан (Мерих Демирал, 46), Хакан Чалханоглу, Окай Йокушлу (Юсуф Языджи, 46), Бурак Йылмаз, Кенан Караман (Халил Дервишоглу, 75), Дженгиз Юндер (Ирфан Кахветжи, 83).

Уэльс: Уорд, Б.Дэвис, К.Робертс, Родон, Мефам, Рэмси (Уилсон, 85), Аллен (Ампаду, 73), Джеймс (Н.Уильямс, 90+4), Моррелл, Бэйл, Мур.

Предупреждения: Б.Дэвис, 90+2. Мефам, 90+2. Бурак Йылмаз, 90+2. Хакан Чалханоглу, 90+2.

Судьи: Соареш Диаш. Сантос Суареш, Тавареш (все — Португалия).

ВАР: Пиньейру (Португалия). Приэто Лопес де Сераин (Испания), Летексье (Франция), Эрнандес-Эрнандес (Испания).

16 июня. Баку. Стадион Олимпийский.

Турция — Уэльс

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