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Турция — Португалия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

Турция и Португалия сыграют на Евро-2024 22 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Турция и Португалия сыграют в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу-2024 в субботу, 22 июня. Игра группы F пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, Германия. Начало — в 19:00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция поединка чемпионата Европы-2024. В матч-центре «СЭ» также будут доступны формальные события противостояния команд.

В прямом эфире матч Турция — Португалия покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игра будет транслироваться по подписке в онлайн-сервисе Okko и на «Кинопоиске». Начало видеотрансляции в 19.00 мск.

В первом матче чемпионата Европы турецкие футболисты одолели сборную Грузии — 3:1. Португальские футболисты на чемпионате Европы также стартовали с победы над Чехией — 2:1.

В 21 веке команды сыграли трижды. На групповом этапе Евро-2008 португальцы выиграли со счетом 2:0. В июне 2012-го в товарищеской встрече турки взяли реванш — 3:1. Последняя встреча Португалии и Турции состоялась в плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022. В марте 2022-го в Порту на «Драгау» хозяева оказались сильнее — 3:1.

Хакан Чалханоглу&nbsp;&mdash; Криштиану Роналду. Турция — Португалия: онлайн-трансляция матча Евро-2024

Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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