Турция и Португалия сыграют в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу-2024 в субботу, 22 июня. Игра группы F пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде, Германия. Начало — в 19:00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая трансляция поединка чемпионата Европы-2024. В матч-центре «СЭ» также будут доступны формальные события противостояния команд.

В прямом эфире матч Турция — Португалия покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игра будет транслироваться по подписке в онлайн-сервисе Okko и на «Кинопоиске». Начало видеотрансляции в 19.00 мск.

В первом матче чемпионата Европы турецкие футболисты одолели сборную Грузии — 3:1. Португальские футболисты на чемпионате Европы также стартовали с победы над Чехией — 2:1.

В 21 веке команды сыграли трижды. На групповом этапе Евро-2008 португальцы выиграли со счетом 2:0. В июне 2012-го в товарищеской встрече турки взяли реванш — 3:1. Последняя встреча Португалии и Турции состоялась в плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022. В марте 2022-го в Порту на «Драгау» хозяева оказались сильнее — 3:1.