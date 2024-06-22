Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:08

Турция — Португалия: Роналду и Чалханоглу выйдут в старте, Гюлер — в запасе

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Стали известны стартовые составы Турции и Португалии перед матчем группового турнира Евро-2024. Игра начнется в 19.00 мск.

Турция: Байиндыр, Кадиолу, Бардакчи, Акайдин, Челик, Айхан, Чалханоглу, Кекчу, Актюркоглу, Акгюн, Йылмаз

Запасные: Гюлер, Демираль, Йокушлу, Йылдыз, Каплан, Кылычсой, Мюлдюр, Озгюр, Озджан, Тосун, Чакыр, Юксек, Языджи.

Португалия: Кошта, Канселу, Диаш, Пепе, Мендеш, Витинья, Пальинья, Фернандеш, Силва, Леау, Роналду.

Запасные: Антониу Силва, Инасиу, Далот, Данилу, Жота, Феликс, Са, Консейсау, Нунеш, Ж. Невеш, Р. Невеш, Нету, Патрисиу, Рамуш, Семеду.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.

Чемпионат Европы. Группа F
22 июн, 19:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Турция
Португалия

Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Турции по футболу
1
0
Читайте также
Александр Волков заявил, что Павлович допускает ошибки даже в победных боях
Олимпийский чемпион из США попался на допинге во время дисквалификации
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Голкипера ЦСКА сватают в «Атлетико», «Зенит» покупает еще одного россиянина
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Евро-2024: расписание и результаты матчей 22 июня
Грузии нужна победа над Португалией для выхода в плей-офф Евро-2024
Грузия и Чехия сыграли вничью на Евро-2024
Грузия и Чехия сыграли вничью. Онлайн-трансляция матча Евро-2024
Габулов похвалил сборную Австрии: «Тренерская мысль Рангника и в «Локомотиве» была видна»
Турция — Португалия: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грузии нужна победа над Португалией для выхода в плей-офф Евро-2024

Евро-2024: расписание и результаты матчей 22 июня

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости