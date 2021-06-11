Турция — Италия: смотреть трансляцию матча открытия Евро-2020
В пятницу, 11 июня, сборная Турции сыграет с Италией в матче открытия чемпионата Европы-2020 по футболу. Встреча пройдет в Риме на «Олимпийском стадионе», начало — в 22.00 (мск).
Следить за онлайн-трансляцией матча Турция — Италия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на Первом канале в прямом эфире.
Примерно в 21.35 начнется церемония открытия Евро-2020. Она пройдет с использованием виртуальных технологий. На ней исполнят официальную песню турнира «We Are The People» Мартина Гаррикса, Боно и Эджа.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе А Турция также сыграет против Уэльса (16 июня) и Швейцарии (20 июня). Италия — 16 июня проведет матч против швейцарцев, а 20-го с Уэльсом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю