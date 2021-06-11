В пятницу, 11 июня, сборная Турции сыграет с Италией в матче открытия чемпионата Европы-2020 по футболу. Встреча пройдет в Риме на «Олимпийском стадионе», начало — в 22.00 (мск).

Следить за онлайн-трансляцией матча Турция — Италия можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на Первом канале в прямом эфире.

Примерно в 21.35 начнется церемония открытия Евро-2020. Она пройдет с использованием виртуальных технологий. На ней исполнят официальную песню турнира «We Are The People» Мартина Гаррикса, Боно и Эджа.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. В группе А Турция также сыграет против Уэльса (16 июня) и Швейцарии (20 июня). Италия — 16 июня проведет матч против швейцарцев, а 20-го с Уэльсом.