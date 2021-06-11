На 45-й минуте первого матча Евро-2020 Турция — Италия арбитр Данни Маккели не назначил 11-метровый удар в ворота турецкой команды после контакта мяча с правой рукой Зеки Челика. Такое решение можно оценить как ошибочное.

Однако, вероятно, это тот случай, когда голландский судья решил использовать новое правило, которое уже используется на турнире: посчитал, что при таком движении защитника его рука оказалась в естественном положении. Но с этой трактовкой трудно согласиться.

Это первый, но не последний раз, когда такое субъективное мнение рефери будет вызывать споры. В России данное изменение правил вступит в силу с началом сезона-2021/22.

(Александр Бобров)