Турция — Италия: почему голландский судья не наказал турок 11-метровым?
На 45-й минуте первого матча Евро-2020 Турция — Италия арбитр Данни Маккели не назначил 11-метровый удар в ворота турецкой команды после контакта мяча с правой рукой Зеки Челика. Такое решение можно оценить как ошибочное.
Однако, вероятно, это тот случай, когда голландский судья решил использовать новое правило, которое уже используется на турнире: посчитал, что при таком движении защитника его рука оказалась в естественном положении. Но с этой трактовкой трудно согласиться.
Это первый, но не последний раз, когда такое субъективное мнение рефери будет вызывать споры. В России данное изменение правил вступит в силу с началом сезона-2021/22.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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