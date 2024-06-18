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Сегодня, 18:22

Турция — Грузия: Чалханоглу и Кварацхелия сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между сборными Турции и Грузии в 1-м туре группового турнира Евро-2024.

Игра пройдет в Дортмунде. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Турция: Мерт Гюнок, Мюлдюр, Акайдын, Бардакджы, Кадыоглу, Айхан, Чалханоглу, Гюлер, Кекчю, Йылдыз, Йылмаз.

Грузия: Мамардашвили, Цитаишвили, Двали, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Чакветадзе, Меквабишвили, Кочорашвили, Кварацхелия, Микаутадзе.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Турция — Грузия.

Чемпионат Европы. Группа F
18 июн, 19:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Турция
Грузия

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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