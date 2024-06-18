Турция — Грузия: Чалханоглу и Кварацхелия сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между сборными Турции и Грузии в 1-м туре группового турнира Евро-2024.

Игра пройдет в Дортмунде. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Турция: Мерт Гюнок, Мюлдюр, Акайдын, Бардакджы, Кадыоглу, Айхан, Чалханоглу, Гюлер, Кекчю, Йылдыз, Йылмаз.

Грузия: Мамардашвили, Цитаишвили, Двали, Кашия, Кверквелия, Какабадзе, Чакветадзе, Меквабишвили, Кочорашвили, Кварацхелия, Микаутадзе.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Турция — Грузия.