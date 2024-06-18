Сборная Турции сыграет с Грузией в матче 1-го тура группового турнира чемпионата Европы-2024 в Дортмунде. Национальные команды встретятся на поле арены «BVB-Штадион». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию игры Евро-2024 Турция — Грузия можно будет бесплатно на телеканале «Матч ТВ», а также на сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 18.45 мск. В матч-центре «СЭ» следите за ключевыми событиями противостояния.

«СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий встречи группы F Турция — Грузия.

В последний раз национальные сборные встречались 24 мая 2012 года. Тогда Грузия на своем поле в товарищеском матче потерпела поражение от Турции со счетом 1:3.

Ознакомиться с расписанием матчей группы F и с другой полезной информацией о квартете Евро-2024 можно по ссылке на материал «СЭ».