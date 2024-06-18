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Сегодня, 18:50

Турция — Грузия: началась трансляция матча Евро-2024

Матч группы F Евро-2024 Турция — Грузия пройдет 18 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Грузии Хвича Кварацхелия.
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press

Сборные Грузии и Турции по футболу сыграют в матче группы F на чемпионате Европы-2024 в Дортмунде (Германия) 18 июня. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. Матч пройдет на арене «BVB-Штадион».

На канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru началась трансляция игры Евро-2024 Турция — Грузия. Ее можно смотреть бесплатно. Онлайн-платформы Okko и Кинопоиск также показывают в прямом эфире видеотрансляцию противостояния Турция — Грузия (по платной подписке).

Следите в текстовой онлайн-трансляции «СЭ» за самыми важными и интересными событиями игры Грузии и Турции.

В заявку сборной Грузии на чемпионат Европы-2024 попал нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия. Ранее 23-летний футболист выступал в России за «Рубин» и «Локомотив».

Ознакомиться с расписанием матчей группы F и с другой полезной информацией о квартете Евро-2024 можно по ссылке на материал «СЭ».

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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