Туктамышева о победе сборной Италии в финале Евро-2020: «Вратарь лучший»
04:59
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала финал Евро-2020. Сборная Италии обыграла Англию в серии пенальти (1:1, 3:2 пен.).
«Жалко Англию, чуть-чуть и победа! Шикарная игра. Но я рада за Италию. Вратарь лучший», — написала Туктамышева в сторис.
Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).
Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.
Читайте также
Италия забрала кубок из Англии, самый быстрый гол финалов и погромы в Лондоне: события главного матча Евро-2020
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю