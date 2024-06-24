Тубич: «Никто не может объяснить, почему Сербия не может реализовать свои моменты»

Бывший футболист «Краснодара», сербский защитник Неманья Тубич высказался о результатах сборной Сербии на Евро-2024.

«Ожидал, что Сербия соберет как можно больше очков. Думал, что нам удастся обыграть Словению, но не удалось. Очень надеюсь, что команда соберется в матче с Данией. Видно, что все ребята хотят оправдать доверие болельщиков. Да, у команды есть характер, хороший состав. Но у нас и в Катаре на чемпионате мира не получилось выйти из группы. Но никто не может объяснить, почему команда не может реализовать свои моменты. Конечно, остается надеяться, что в этом чемпионате сможем обыграть Данию и пройти дальше», — сказал Тубич ODDS.ru.

В групповом турнире Евро-2024 сборная Сербии уступила Англии (0:1) и сыграла вничью со Словенией (1:1). 25 июня сербы встретятся с национальной командой Дании. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.