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Трогательные фото Кейна с женой после поражения сборной Англии в финале Евро-2020

04:07
Харри Кейн с женой. Фото Twitter Харри Кейн с женой. Фото Twitter
Харри Кейн с женой. Фото Twitter
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Сборная Англии в финале чемпионата Европы-2020 уступила Италии (1:1, 2:3 пен.).

После матча капитан англичан Харри Кейн успокаивал жену, которая плакала из-за поражения национальной команды.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года