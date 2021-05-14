Трофей чемпионата Европы по футболу представят в Москве 24 мая

Трофей чемпионата Европы по футболу — Кубок Анри Делоне — представят в Москве в Парке Горького 24 мая, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской части оргкомитета чемпионата Европы.

Также 22-23 мая трофей будет выставлен в Санкт-Петербурге.

Первый точкой маршрута тура по Санкт-Петербургу 22 мая станет стадион «Санкт-Петербург» при участии бывшего чемпиона Европы в составе сборной Франции Давида Трезеге, а также генерального директора российской части оргкомитета чемпионата Европы Алексея Сорокина. Затем трофей будет представлен в здании Мариинского театра и на музейной инсталляции «Квартира №60». 23 мая трофей будет выставлен в Парке футбола на Заячьем острове.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча турнира. В связи с отказом Дублина запланированные в столице Ирландии встречи группы Е перенесены в Петербург.

сего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.