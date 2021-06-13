Триппьер — о сборной Англии: «Как команда мы никого не боимся»
Защитник сборной Англии Киран Триппьер рассказал, чего ждет от Евро-2020.
«Чувствую, что мы никого не боимся. Знаем, на что способны как индивидуально, так и с точки зрения команды, но есть и другие невероятные сборные — Франция, Германия, Испания, Нидерланды, Италия.
Предстоит сложны турнир, но нам нужно сосредоточиться на себе. У нас есть опыт, молодость, и мы многого добьемся», — цитирует Триппьера Goal.com.
Сегодня, 13 июня, Англия сыграет с Хорватией в первом туре Евро-2020. Начало — в 16.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en-ae/news/trippier-england-youth-experience-euro-2020/1fw46brvutpeo1sm3l0dpag7ix
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