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Триппьер — о сборной Англии: «Хотим создать свою собственную историю»

21:46
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Защитник сборной Англии Киран Триппьер высказался о результате команды на Евро-2020.

«Я думаю, что за последние два года команда сильно изменилась. Сейчас мы находимся в таком положении, когда хотим создать свою собственную историю. Это все, что мы хотим делать.

Нас осталось всего 6 или 7 человек из той команды, что была на ЧМ-2018. У нас много молодых талантов. Каждый может увидеть атакующих игроков, которые сейчас у нас есть. Думаю, что мы сделали шаг вперед по сравнению с 2018 годом.

В Лиге наций мы были в полуфинале, а теперь играем с Данией в полуфинале Евро — мы добились действительно хорошего прогресса за эти годы», — сказал Триппьер.

В 2020 году команды провели два матча в Лиге наций: англичане уступили дома со счетом 0:1 и сыграли вничью в Дании со счетом 0:0.

Англия в 1/8 финала Евро обыграла Украину (4:0) и в полуфинале сыграет с Данией. Матч состоится 7 июля в 22:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11095/12349582/kieran-trippier-england-have-progressed-since-world-cup-2018-semi-final-defeat

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля