Триппьер — о сборной Англии: «Хотим создать свою собственную историю»
Защитник сборной Англии Киран Триппьер высказался о результате команды на Евро-2020.
«Я думаю, что за последние два года команда сильно изменилась. Сейчас мы находимся в таком положении, когда хотим создать свою собственную историю. Это все, что мы хотим делать.
Нас осталось всего 6 или 7 человек из той команды, что была на ЧМ-2018. У нас много молодых талантов. Каждый может увидеть атакующих игроков, которые сейчас у нас есть. Думаю, что мы сделали шаг вперед по сравнению с 2018 годом.
В Лиге наций мы были в полуфинале, а теперь играем с Данией в полуфинале Евро — мы добились действительно хорошего прогресса за эти годы», — сказал Триппьер.
В 2020 году команды провели два матча в Лиге наций: англичане уступили дома со счетом 0:1 и сыграли вничью в Дании со счетом 0:0.
Англия в 1/8 финала Евро обыграла Украину (4:0) и в полуфинале сыграет с Данией. Матч состоится 7 июля в 22:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11095/12349582/kieran-trippier-england-have-progressed-since-world-cup-2018-semi-final-defeat
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