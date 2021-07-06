Защитник сборной Англии Киран Триппьер высказался о результате команды на Евро-2020.

«Я думаю, что за последние два года команда сильно изменилась. Сейчас мы находимся в таком положении, когда хотим создать свою собственную историю. Это все, что мы хотим делать.

Нас осталось всего 6 или 7 человек из той команды, что была на ЧМ-2018. У нас много молодых талантов. Каждый может увидеть атакующих игроков, которые сейчас у нас есть. Думаю, что мы сделали шаг вперед по сравнению с 2018 годом.

В Лиге наций мы были в полуфинале, а теперь играем с Данией в полуфинале Евро — мы добились действительно хорошего прогресса за эти годы», — сказал Триппьер.

В 2020 году команды провели два матча в Лиге наций: англичане уступили дома со счетом 0:1 и сыграли вничью в Дании со счетом 0:0.

Англия в 1/8 финала Евро обыграла Украину (4:0) и в полуфинале сыграет с Данией. Матч состоится 7 июля в 22:00 по московскому времени.