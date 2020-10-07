Три игрока сборной Шотландии пропустят матч с Израилем из-за коронавируса

Три футболиста сборной Шотландии пропустят ближайшие матчи из-за коронавируса, сообщает ВВС. Указано, что это Стюарт Армстронг, Киран Тирни и Райан Кристи.

Только у Армстронга был обнаружен COVID-19, но Тирни и Кристи также будут вынуждены находиться на самоизоляции, так как они контактировали с заразившимся игроком.

В связи с этим футболисты не сыграют против сборной Израиля в полуфинале плей-офф за выход на Евро-2020. Игра состоится 8 октября и начнется в 21.45 по московскому времени. Также они пропустят матчи Лиги наций со Словакией (11 октября) и Чехией (14 октября).