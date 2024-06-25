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Сегодня, 15:24

Тренерский штаб Венгрии навестил в больнице получившего травму головы форварда Варгу

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси и некоторые члены персонала посетили форварда Барнабаша Варгу в больнице, сообщает пресс-служба национальной команды.

Также увидеться с травмированным нападающим пришел его одноклубник Эндре Ботка, представляющий игроков.

Медики оказывают помощь Барнабашу Варге. Получивший переломы костей лица Варга перенес операцию. Травма выглядела чудовищно

Варга получил травму в матче группового турнира Евро-2024 против Шотландии (1:0). Форвард потерял сознание в результате столкновения с голкипером сборной Шотландии Ангусом Ганном. После оказания медицинской помощи игрока унесли с поля на носилках.

Позднее Федерация футбола Венгрии сообщила, что у футболиста многочисленные переломы костей лица. Варга был прооперирован утром 24 июня.

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