Тренер Чанов: «Сборная Англии нормально сыграла на старте Евро-2024»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением об игре сборной Англии на чемпионате Европы в Германии.

В первом матче на турнире англичане победили Сербию со счетом 1:0.

«Считаю, что сборная Англии нормально сыграла. Это начало чемпионата, первый матч. Нельзя ожидать от команды максимальной готовности уже в стартовой встрече.

Чтобы оценивать игру англичан и других сборных нужно знать, чего хочет главный тренер. Кто-то желает сразу начинать выкладываться по полной, а другие предпочитают прибавлять от встречи к встрече», — цитирует Чанова Vprognoze.ru.

В следующем матче группы C Англия 20 июня сыграет с Данией, Сербия в этот же день встретится со Словенией.