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Сегодня, 08:20

Тренер Чанов: «Сборная Англии нормально сыграла на старте Евро-2024»

Руслан Минаев
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением об игре сборной Англии на чемпионате Европы в Германии.

В первом матче на турнире англичане победили Сербию со счетом 1:0.

«Считаю, что сборная Англии нормально сыграла. Это начало чемпионата, первый матч. Нельзя ожидать от команды максимальной готовности уже в стартовой встрече.

Чтобы оценивать игру англичан и других сборных нужно знать, чего хочет главный тренер. Кто-то желает сразу начинать выкладываться по полной, а другие предпочитают прибавлять от встречи к встрече», — цитирует Чанова Vprognoze.ru.

В следующем матче группы C Англия 20 июня сыграет с Данией, Сербия в этот же день встретится со Словенией.

Источник: Vprognoze.ru
Вячеслав Чанов
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
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