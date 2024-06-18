Тренер Чанов: «Сборная Англии нормально сыграла на старте Евро-2024»
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением об игре сборной Англии на чемпионате Европы в Германии.
В первом матче на турнире англичане победили Сербию со счетом 1:0.
«Считаю, что сборная Англии нормально сыграла. Это начало чемпионата, первый матч. Нельзя ожидать от команды максимальной готовности уже в стартовой встрече.
Чтобы оценивать игру англичан и других сборных нужно знать, чего хочет главный тренер. Кто-то желает сразу начинать выкладываться по полной, а другие предпочитают прибавлять от встречи к встрече», — цитирует Чанова Vprognoze.ru.
В следующем матче группы C Англия 20 июня сыграет с Данией, Сербия в этот же день встретится со Словенией.
Источник: Vprognoze.ru
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