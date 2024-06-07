Тренер Балахнин: «Рассматриваю Евро-2024, как учебное пособие, там есть чему научиться»

Российский тренер Сергей Балахнин рассказал, почему будет следить за играми чемпионата Европы 2024 года в Германии.

«Я рассматриваю чемпионат Европы — 2024 как учебное пособие, там есть чему научиться, и вероятно, на этом турнире будут какие-то тренерские новшества. Кто будет показывать зрелищный, интересный футбол и эффективный, вот за этими командами я и буду следить», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Чемпионат Европы в Германии пройдет с 14 июня по 14 июля.