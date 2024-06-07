Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Стыковые матчи Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:09

Тренер Балахнин: «Рассматриваю Евро-2024, как учебное пособие, там есть чему научиться»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Сергей Балахнин рассказал, почему будет следить за играми чемпионата Европы 2024 года в Германии.

«Я рассматриваю чемпионат Европы — 2024 как учебное пособие, там есть чему научиться, и вероятно, на этом турнире будут какие-то тренерские новшества. Кто будет показывать зрелищный, интересный футбол и эффективный, вот за этими командами я и буду следить», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Чемпионат Европы в Германии пройдет с 14 июня по 14 июля.

Источник: Vprognoze.ru
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Олег Иванов: «Лучший тренер РПЛ — Личка. Игрок сезона — Глушенков»
Бергвейн, Вейналдум и Гравенберх включены в заявку сборной Нидерландов на Евро
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
900 матчей в НХЛ, 8 лет скитаний и рецепт по устранению Макдэвида. Дмитрий Куликов – незаметный русский герой «Флориды»
Более 90 человек пострадали в результате ДТП с трамваями в Кемерово
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024: обратный отсчет до чемпионата Европы — заявки сборных и даты турнира
Сборная Нидерландов разгромила Канаду в товарищеском матче
Самедов рассказал, кого считает фаворитом Евро-2024
Сборная Англии объявила окончательный состав на Евро-2024
Нидерланды — Канада: смотреть трансляцию матча сборных
Сборная Италии объявила окончательный состав на Евро-2024
Капитан «Аякса», бронзовый призер ЧМ-2014 и запасной «Ливерпуля». Кого из сборной Нидерландов зря взяли на Евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Нидерландов разгромила Канаду в товарищеском матче

Президент РФС Дюков рассказал об общении с главой МИД Венгрии Сийярто о чемпионате Европы

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости