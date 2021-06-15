Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Евро-2020 против Португалии.

«Сделаем все возможное, чтобы выжать из себя максимум. Знаем, против кого нам предстоит играть. Мы не витаем в облаках, но, конечно, мечтаем о большем. Мечтать никто не запрещает. Свои мечты не раскрываем. Говорим о них только между собой и хотим воплотить их», — приводит слова Росси официальный сайт УЕФА.

Матч Венгрия — Португалия состоится 15 июня в Будапеште. Начало — в 19:00 по московскому времени.