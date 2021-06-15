Тренер сборной Венгрии — о матче с Португалией: «Сделаем все возможное, чтобы выжать из себя максимум»
18:36
Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Евро-2020 против Португалии.
«Сделаем все возможное, чтобы выжать из себя максимум. Знаем, против кого нам предстоит играть. Мы не витаем в облаках, но, конечно, мечтаем о большем. Мечтать никто не запрещает. Свои мечты не раскрываем. Говорим о них только между собой и хотим воплотить их», — приводит слова Росси официальный сайт УЕФА.
Матч Венгрия — Португалия состоится 15 июня в Будапеште. Начало — в 19:00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024455--hungary-vs-portugal/prematch/preview/
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю