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Тренер сборной Венгрии — о матче с Португалией: «Сделаем все возможное, чтобы выжать из себя максимум»

18:36
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Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Евро-2020 против Португалии.

«Сделаем все возможное, чтобы выжать из себя максимум. Знаем, против кого нам предстоит играть. Мы не витаем в облаках, но, конечно, мечтаем о большем. Мечтать никто не запрещает. Свои мечты не раскрываем. Говорим о них только между собой и хотим воплотить их», — приводит слова Росси официальный сайт УЕФА.

Матч Венгрия — Португалия состоится 15 июня в Будапеште. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Венгрия — Португалия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024455--hungary-vs-portugal/prematch/preview/

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