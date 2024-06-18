Монтелла — о победе сборной Турции над Грузией: «Наша мечта – выиграть в следующем матче и выйти в плей-офф»

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла подвел итоги матча против Грузии (3:1) в первом туре группового турнира Евро-2024.

«Сегодня мы нанесли 22 удара по воротам. Нам нужно быть более точными, но я оценил игру команды. Мы немного расслабились после незасчитанного гола, но такое случается.

За последние три Евро мы ни разу не выходили из группы, в прошлый раз даже не набрали ни одного очка. Нашей первой целью была победа в этом матче. Теперь, когда мы победили, мечта — выиграть в следующем и выйти в плей-офф», — цитирует Монтеллу пресс-служба УЕФА.

Турция (3 очка) возглавила группу F. Грузия (0) опустилась на последнюю строчку в квартете.

В следующем матче Турция 22 июня сыграет с Португалией. Грузия в этот же день встретится с Чехией.