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Тренер сборной Словакии верит в победу команды в матче со Швецией на Евро-2020

21:58
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Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Швеции.

«Я сказал игрокам, что таким победам, как над Польшей, надо радоваться. Но после пяти минут радости следуют 20 минут работы. Всегда! Ждем этого матча. Считаю, что Швеция классом выше Польши. Это наша очередная задача, и мы верим, что можем добиться успеха», — приводит слова Тарковича официальный сайт УЕФА.

Словакия лидирует в группе Е. Испания и Швеция набрали по одному очку и делят второе-третье места. У поляков ноль очков и последняя позиция.

Матч Швеция — Словакия состоится завтра, 18 июня. Начало — в 16:00 по московскому времени.

Швеция — Словакия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024464--sweden-vs-slovakia/prematch/preview/?iv=true

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