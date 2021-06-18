Тренер сборной Словакии признал, что команде было сложно играть против Швеции в матче Евро
Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович поделился мнением о поражении команды от Швеции (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.
«Шведы создавали моменты, но вратарь спас нас несколько раз. К сожалению, был пенальти. Нам пришлось как-то реагировать, и мы изменили расстановку. Пытались что-то сделать, но у нас было очень мало времени. Жаль, что так вышло, потому что игроки выложились на все сто процентов.
Они сыграли вничью с Испанией, их игроки обладают отличными индивидуальными качествами. Играть против них было действительно сложно. Нам удалось обыграть очень сильную команду Польши и приблизиться к ничьей со Швецией. Рад этому. Я оптимист. Мы приехали сюда сыграть три игры, будем очень ответственно готовиться к следующей», — приводит слова Тарковича официальный сайт УЕФА.
Швеция лидирует в группе Е. В ее активе четыре очка. У Словакии три очка и вторая позиция.
В заключительном туре Словакия 23 июня сыграет против Испании, а Швеция с Польшей.
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Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024464--sweden-vs-slovakia/
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