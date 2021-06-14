Тренер сборной Словакии констатировал, что его команде удалось не упустить Левандовски

Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович прокомментировал победу своей команды над Польшей (2:1) в матче Евро-2020. Игра состоялась в Санкт-Петербурге.

«Такой игры мы и ожидали, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 14 июня. — Нам удалось не упустить Левандовски. Первый тайм получился на отлично. Мы проспали начало второй половины, но смогли забить снова и не пропустить на последних минутах встречи».

В составе победителей отличился Милан Шкриньяр, а Войцех Щенсны забил в свои ворота. У поляков гол в активе Кароля Линетти.