Тренер сборной Словакии — о поражении от Англии: «Мы провели отличный матч против команды мирового класса»

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона подвел итоги матча против Англии (1:2, д.в.) в 1/8 финала Евро-2024.

«Я горжусь тем, что мы провели отличный матч против команды мирового класса и одного из фаворитов. Мы позволили Англии создать очень мало моментов, мы почти прошли дальше. К сожалению, у нас не получилось. В дополнительное время мы провели половину времени на половине поля соперника. Я очень горжусь своей командой», — цитирует Кальцону официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 мск.