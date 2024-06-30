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Тренер сборной Словакии — о поражении от Англии: «Мы провели отличный матч против команды мирового класса»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона подвел итоги матча против Англии (1:2, д.в.) в 1/8 финала Евро-2024.

«Я горжусь тем, что мы провели отличный матч против команды мирового класса и одного из фаворитов. Мы позволили Англии создать очень мало моментов, мы почти прошли дальше. К сожалению, у нас не получилось. В дополнительное время мы провели половину времени на половине поля соперника. Я очень горжусь своей командой», — цитирует Кальцону официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 мск.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Франческо Кальцона
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