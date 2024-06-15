Якин — о победе над Венгрией: «Футбол — это как шахматы, и сегодня мы подобрали верную стратегию»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин подвел итоги матча против Венгрии (3:1) в первом туре группового турнира Евро-2024.

«Футбол — это как шахматы, и сегодня мы подобрали верную стратегию. Мы старались использовать по максимуму наши сильные стороны и в первом тайме мы по-настоящему усложнили жизнь сопернику», — цитирует Якина официальный сайт УЕФА.

Швейцария (3 очка) вышла на второе место в группе А. Венгрия (0) идет третьей. В предыдущем матче этого квартета сборная Германии разгромила Шотландию (5:1).

В следующем матче сборная Швейцарии встретится с Шотландией. Игра пройдет 19 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени.