Тренер сборной Северной Македонии поблагодарил Пандева за его карьеру в национальной команде

Главный тренер Северной Македонии Игор Ангеловски поделился впечатлениями от карьеры форварда Горана Пандева в национальной команде, а также поделился мнением о завершающемся контракте.

«Я могу сказать только большое спасибо, прежде всего Горану Пандеву, лучшему футболисту в истории Северной Македонии. Я счастлив, что поработал с таким великим капитаном и человеком. Мы отдадим все против Голландии. Я не люблю говорить о будущем, потому что до моего последнего дня я буду работать изо всех сил», — приводит слова Ангеловски официальный сайт УЕФА.

Ранее Пандев заявил о завершении карьеры в национальной сборной. В составе македонцев 37-летний форвард дебютировал 6 июня 2001 года и провел 121 матч, забив 38 голов.

Сборная Северной Македонии 21 июня в Амстердаме сыграет заключительный матч группового этапа турнира против команды Голландии. Македонцы ранее прекратили борьбу за выход в плей-офф.