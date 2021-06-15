Тренер сборной России Черчесов высказался об эфире с Бузовой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем группы B Евро-2020 с Финляндией высказался об эфире «Матч ТВ» с участием певицы Ольги Бузовой.

Ранее исполнительница заявила, что российский специалист является ее фанатом.

— Бузова сказала, что я ее большой фанат, видел ли я ее эфир? Я не смотрю телевизор, когда турнир идет. Пусть никто не обижается. Единственное, я смотрел немецкое телевидение, потому что там была студия, где говорили о наших соперниках. Понять, в правильном ли мы направлении думали. Мы рады, что за нас болеют. Естественное, в мужскую раздевалку женщин пускать не буду. Рядом сидит Джикия, который должен концентрироваться на игре, а не отвлекаться на красивых девушек. Болейте за нас. Кстати, о болельщиках критика заслужена. Даже после побед бывает критика. Поэтому здесь надо и одних, и других поддержать, ведь обе стороны правы, потому что за нас болеют. Наша задача — реваншироваться, — сказал Черчесов.

14 июня во время программы «Все на Матч!» комментатор Дмитрий Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик». Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.