Тренер сборной Португалии Сантуш считает, что Германия одержала заслуженную победу

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результат матча Евро-2020 против команды Германии (2:4).

«Начали мы с хорошей организацией игры, поиском в атаке, взаимодействием. Умело воспользовались контратакой и после этого мы понимали, что соперник будет сражаться. Сборная Германии была сильнее, но и мы не бросили играть. У нас был второй шанс в контратаках — он тоже мог привести к голу, но вышло иначе.

В перерыве попытался что-то изменить, но в итоге мы пропустили в третий и четвертый раз. Это стало потрясением для команды, и все же она попыталась ответить своей игрой. Мы сократили разницу в счете, попали в штангу, было еще один-два момента, хотя и сборная Германии продолжала нам угрожать. Это заслуженная ею победа.

К этой игре уже нужно будет обращаться на свежую голову — матч со сборной Франции очень важен", — цитирует Сантуша официальный сайт УЕФА.

Команда Германии набрала три очка и поднялась на второе место в группе F, обойдя португальцев (3 очка) благодаря победе в личной встрече. Лидируют французы (4), на четвертой позиции располагается команда Венгрии (1).