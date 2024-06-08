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Мартинес о Роналду: «В мировом футболе нет другого игрока, который может дать раздевалке то, что он»

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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес отметил лидерские качества форварда национальной команды Криштиану Роналду.

«В мировом футболе нет другого такого игрока, который может дать раздевалке то, что дает Криштиану. Это будет его шестой чемпионат Европы. Роналду — единственный, кто сыграл на пяти. Мы говорим об уникальном для мирового футбола достижении, и этот опыт важен. Кроме того, на поле есть и другие игроки, которые должны принимать решения. Криштиану готов помочь и отдать все, что в его силах», — приводит слова Мартинеса ESPN.

На Евро-2024 сборная Португалии сыграет в группе F с Грузией, Чехией и Турцией.

Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
Роберто Мартинес
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