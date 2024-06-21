Куман: «Нидерланды знают, чего следует ждать от матча с Францией»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мнением о матче с Францией на Евро-2024.

«Мы стараемся выжать максимум из нашего состава в каждой игре. У нас есть игроки, которые начинают с первых минут, и есть те, кто заканчивает. Завтра вы увидите, как мы будем использовать Ваута Вегхорста.

Матч с поляками научил нас, что нужно играть на высоком уровне все 90 минут, а не 60. Кроме того, надо сохранять терпение. Также надо помнить, что может произойти в случае потери мяча.

Победа в первой игре приносит спокойствие и доверие. И все это нам понадобится против сильной сборной Франции, с которой мы много играли в последние годы. Мы знаем, чего ждать от этого матча. Нам придется проявить себя с наилучшей стороны, чтобы добиться желаемого результата», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Матч Нидерланды — Франция состоится 21 июня. Начало — в 22.00 мск.