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Тренер сборной Македонии надеется, что команда заработает первые очки на Евро в матче с Нидерландами

20 июня 2021, 23:58
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Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски поделился мнением о матче заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Нидерландов.

«Во втором тайме против Украины мы были настоящей Северной Македонией и показали, что заслужили играть на чемпионате Европы. Вот так надо играть и против Нидерландов. Хотим устроить настоящее шоу и надеемся заработать первые очки на турнире», — цитирует Ангеловски официальный сайт УЕФА.

Нидерланды набрали шесть очков и лидируют в группе С. Команда уже обеспечила себе место в плей-офф. У Македонцев — ноль очков.

Матч Македония — Нидерланды состоится 21 июня в Амстердаме. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Македония — Голландия

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024445--north-macedonia-vs-netherlands/prematch/preview/

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