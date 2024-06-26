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Сегодня, 14:54

Спаллетти обнял итальянского журналиста, у которого скончалась жена

Руслан Минаев
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Лучано Спаллетти.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поддержал журналиста Sky Sports Italia Марко Носотти, у которого несколько дней назад скончалась супруга Сильвия Мантовани.

Женщина умерла после продолжительной болезни. Их брак длился около 30 лет. Журналист простился с женой, после чего вернулся к работе на Евро-2024.

Перед матчем с Хорватией (1:1) в групповом турнире чемпионата Европы Спаллетти трогательно обнял соотечественника.

Ничья с Хорватией обеспечила Италии выход в плей-офф Евро-2024. В 1/8 финала команда Спаллетти сыграет со Швейцарией. Матч состоится 29 июня в Берлине.

Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
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