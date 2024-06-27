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27 июня, 23:39

Тренер сборной Испании назвал ключ к победе над Грузией в плей-офф Евро-2024

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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от матча с национальной командой Грузии в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

Сборная Грузии впервые в своей истории участвует в финальной стадии чемпионата Европы. С первой попытки грузины смогли преодолеть барьер группового этапа.

«Мы очень уважаем сборную Грузии, которая проводит блестящий турнир и великолепно сыграла против команды Португалии. Мы встречались со сборной Грузии несколько раз и заметили, что уровень их игры постоянно растет. Чтобы выиграть этот матч и пройти дальше, мы должны сделать то, что всегда требуем от себя, — показать свою лучшую версию.

Тот факт, что они уже провели три матча на Евро и обыграли топ-соперника, сделает их еще более уверенными в себе и, следовательно, еще более опасными. Я абсолютно уверен, что сборная Грузии будет полна мотивации», — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

В заключительном матче на групповом этапе Евро-2024 Грузия обыграла Португалию со счетом 2:0 и вышла в плей-офф турнира с третьего места по дополнительным показателям.

Матч между сборными Грузии и Испании состоится в воскресенье, 30 июня, в Кельне на стадионе «Райн Энерги».

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
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