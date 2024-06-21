Де ла Фуэнте: «Начо почувствовал недомогание, мы не хотели рисковать. Ляпорт сыграл блестяще»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте объяснил, почему выпустил Эмерика Ляпорта вместо Начо в матче с Италией (1:0) на Евро-2024.

«Начо почувствовал недомогание сегодня утром и не смог играть. Он восстанавливается, но сегодня ему надо было отдохнуть, мы не хотели рисковать. Эмерик Ляпорт играл блестяще. Он был вдохновлен, и мы этому рады, потому что это показывает, что у нас есть игроки, которые готовы к любым ситуациям. У нас невероятная команда», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

В третьем туре Испания сыграет с Албанией, а Италия встретится с Хорватией. Обе игры пройдут 24 июня