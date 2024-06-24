Далич: «Хорватию ждет исторический матч против Италии»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением о матче с Италией на Евро-2024.

«Для нас это очередной исторический матч. Он определит нашу судьбу на Евро-2024. Мы готовы, но понимаем, что ничего легкого и приятного нас не ждет. Наши оппоненты — действующие чемпионы Европы и им нужно только одно очко для выхода в плей-офф», — цитирует Далича пресс-служба УЕФА.

Матч Хорватия — Италия пройдет 24 июня и начнется в 22.00 мск.