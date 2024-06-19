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Далич об игре с Албанией: «У Хорватии будут изменения в стартовом составе»

Руслан Минаев
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением о матче с Албанией в групповом турнире Евро-2024.

«Надеюсь, мы увидим более агрессивную Хорватию, чем в первом матче. Надеюсь, мы воспользуемся своими моментами. В матче с Испанией у нас было 5-6 хороших шансов, но реализовать их не вышло. Нужно прибавить в этом аспекте игры. В стартовом составе будут изменения», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Матч Хорватия — Албания пройдет 19 июня. Начало в 16.00 мск.

Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Златко Далич
Чемпионат Европы по футболу
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