Далич об игре с Албанией: «У Хорватии будут изменения в стартовом составе»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился мнением о матче с Албанией в групповом турнире Евро-2024.

«Надеюсь, мы увидим более агрессивную Хорватию, чем в первом матче. Надеюсь, мы воспользуемся своими моментами. В матче с Испанией у нас было 5-6 хороших шансов, но реализовать их не вышло. Нужно прибавить в этом аспекте игры. В стартовом составе будут изменения», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Матч Хорватия — Албания пройдет 19 июня. Начало в 16.00 мск.