Саньоль объяснил, чего сборной Грузии не хватило для победы над Турцией

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль подвел итоги матча против Турции (1:3) в первом туре группового турнира Евро-2024.

«Чего нам не хватило? Немного таланта, немного опыта – все это мы приобретем, только участвуя в подобных турнирах. Чем больше мы будем играть в подобных матчах, тем лучше будем.

Никогда не бывает приятно, когда проигрываешь, но я думаю, что команда может гордиться нашим выступлением и представлением грузинского футбола в таком позитивном свете. Думаю, у нас было столько же моментов, сколько у соперника», – цитирует Саньоля пресс-служба УЕФА.

Турция (3 очка) возглавила группу F. Грузия (0) опустилась на последнюю строчку в квартете.

В следующем матче Турция 22 июня сыграет с Португалией. Грузия в этот же день встретится с Чехией.