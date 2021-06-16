Тренер сборной Финляндии считает, что его команда была близка к победе над Россией
18:37
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва оценил игру своей команды в матче с Россией (0:1) на Евро-2020.
«Мы разочарованы результатом, мы хотели играть на победу, — сказал специалист на пресс-конференции. — В футболе очень много различных драматичных моментов. Такой случился в начале игры, когда не был засчитан наш гол. Мы были близки к победе. Не знаю, как отмененный гол повлиял на игру.
У нас было больше возможностей забить, чем в игре с Данией, но мы не смогли ими воспользоваться. В обороне мы сыграли в целом хорошо. Да, конечно, был момент, когда сборная России забила, но в остальном все было неплохо. Горжусь игроками, они выложились по полной программе».
Единственный мяч в этой игре забил Алексей Миранчук.
Опрос
проголосовало: 1235Все опросы
Россия выйдет в плей-офф Евро-2020?
Читайте также
1
Зачет
vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю