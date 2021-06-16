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Тренер сборной Финляндии считает, что его команда была близка к победе над Россией

18:37
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Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва оценил игру своей команды в матче с Россией (0:1) на Евро-2020.

«Мы разочарованы результатом, мы хотели играть на победу, — сказал специалист на пресс-конференции. — В футболе очень много различных драматичных моментов. Такой случился в начале игры, когда не был засчитан наш гол. Мы были близки к победе. Не знаю, как отмененный гол повлиял на игру.

У нас было больше возможностей забить, чем в игре с Данией, но мы не смогли ими воспользоваться. В обороне мы сыграли в целом хорошо. Да, конечно, был момент, когда сборная России забила, но в остальном все было неплохо. Горжусь игроками, они выложились по полной программе».

Единственный мяч в этой игре забил Алексей Миранчук.

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Олег Кошелев все материалы автора
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