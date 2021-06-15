Тренер сборной Финляндии рассказал, как ситуация с Эриксеном сказалась на команде

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва рассказал о подготовке команды к матчу группы B Евро-2020 против России.

Встреча Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16.00 (мск).

— Россия — очень сильная команда, хорошие нападающие, игроки атаки. Сложно отметить какие-то слабые стороны. Мне кажется, в те моменты, когда команда будет владеть мячом и организовать атаки, нам нужно будет быстро перестраиваться и переходить в контратаку. Они показали свои сильные стороны в матче с Болгарией и добились победы.

— Вам не кажется, что случившееся с Эриксеном повлияло на финскую команду?

— Сложно оценить то, насколько это повлияло на людей. Мы постараемся сфокусироваться на игре с Россией. Но будем помнить об этом и после турнира. Это помогло нам ценить нашу победу в Дании даже выше. Это тяжело, ведь нам необходимо концентрироваться на футболе, но всегда есть вещи важнее него.

Россия занимает последнее (4-е) место в своей группе с 0 очков. Финляндия — вторая строчка и три балла.