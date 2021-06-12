Тренер сборной Финляндии — о победе над Данией: «Мы надолго это запомним»
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал победу команды (1:0) над Данией в матче первого тура группового этапа Евро-2020.
«Для нас это был очень эмоциональный вечер. Мы в первый раз на крупном турнире. Был очень эмоциональный момент, когда услышали национальные гимны. И вот, наконец, мы получили хороший результат. Конечно, я рад этому. Невероятно. Мы надолго это запомним.
Перед возобновлением игры сказал им, что понимаю их эмоции. Знаю, что они будут чувствовать после того, что случилось с Кристианом. Я говорил им: «Старайтесь как можно больше сосредоточиться на игре». Знал, что это будет сложно, но они очень хорошо справились», — приводит слова Канерва BBC Sport.
Матч прерывался из-за инцидента в первом тайме. Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на поле. Позже появилась информация, что он был доставлен в больницу, жив и находится в сознании.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. 16 июня финны сыграют с Россией в Санкт-Петербурге.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю