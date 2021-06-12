Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал победу команды (1:0) над Данией в матче первого тура группового этапа Евро-2020.

«Для нас это был очень эмоциональный вечер. Мы в первый раз на крупном турнире. Был очень эмоциональный момент, когда услышали национальные гимны. И вот, наконец, мы получили хороший результат. Конечно, я рад этому. Невероятно. Мы надолго это запомним.

Перед возобновлением игры сказал им, что понимаю их эмоции. Знаю, что они будут чувствовать после того, что случилось с Кристианом. Я говорил им: «Старайтесь как можно больше сосредоточиться на игре». Знал, что это будет сложно, но они очень хорошо справились», — приводит слова Канерва BBC Sport.

Матч прерывался из-за инцидента в первом тайме. Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на поле. Позже появилась информация, что он был доставлен в больницу, жив и находится в сознании.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. 16 июня финны сыграют с Россией в Санкт-Петербурге.