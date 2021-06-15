Тренер сборной Финляндии назвал сильные и слабые стороны России

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва рассказал о качествах сборной России перед матчем группы B Евро-2020 по футболу.

— Мотивация сборной России после поражения? Очень сложно играть после того, как уступаешь в первом матче. Я и сам думал, что Бельгия победит Россию. Думаю, соперникам сейчас довольно сложно, но они настроены на победу и хотят набрать три очка. Их первая встреча не дала результат, они не могут быть довольны своей игрой, так что они будут агрессивно атаковать в матче с нами, постараются забить больше. Их моральный дух подвергнется серьезному испытанию.

— Какие сильные стороны есть у сборной России?

— Крайние полузащитники быстро выбегают в атаку, часто забивают, могут играть в открытый футбол, так что нам нужно опекать отдельных футболистов, особенно когда они близко к воротам. Нужно хорошо обороняться на «стандартах». Полузащитники под Дзюбой хорошо контролируют мяч, смещаются на фланг. Они будут стараться делать передачи на Дзюбу.

— Какие выводы вы сделали об игре сборной России после Бельгии?

— Все знают, что от Бельгии ожидают многого, она играет отлично. Бельгийские футболисты воспользовались свободными зонами. Нам нужно будет быстро действовать с мячом и реорганизовать игроков, постараться воспользоваться слабыми сторонами сборной России. У соперников много быстрых игроков, которые могут выбежать в контратаку. На это тоже нужно реагировать.

Встреча Финляндия — Россия пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16.00 (мск).