Тренер сборной Дании Юльманн: «Сборная России хорошо играет, когда ей это нужно»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн рассказал, что рассчитывает на помощь болельщиков в матче с командой России.

«Мы замечательно провели последнюю встречу с Бельгией, благодарны болельщикам за поддержку, — сказал Юльманн на пресс-конференции. — Для нас это стало очень большим событием, мы очень рады, что нас всех так поддерживают. Надеемся, завтра будет то же самое. Да, у нас нет ни одного очка, но мы концентрируемся на следующей игре. Если победим сборную России, то сможем пройти дальше. Мы очень хотим выиграть. По сути, для нас Евро начинается сейчас. Нам нужно выиграть, мы это знаем. Сборная России хорошо играет, когда ей это нужно. У нее отличные, сильные игроки. Мы уважаем соперника. Нужно, чтобы весь стадион нам помог. Конечно, нам нужно забить, ведь это последняя игра на групповом этапе. Мы готовы подарить болельщикам замечательную игру и рассчитываем на победу».

Матч между сборными России и Дании пройдет 21 июня, он будет заключительным для команд на групповом этапе Евро. Посетить встречу смогут до 25 тысяч болельщиков, однако антиковидные меры не позволяют гражданам России прилететь в Данию.