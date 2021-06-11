Тренер сборной Дании Юльман считает, что его команда должна выходить из группы на Евро-2020
Главный тренер сборной Дании Каспер Юльман рассказал о том, какие задачи стоят перед его командой на Евро-2020.
«Мы не имеем право проиграть матч из-за того, что плохо к нему подготовились, — цитирует Юльмана официальный сайт УЕФА 11 июня. — Нельзя проиграть потому, что мы хотим победы меньше соперника. И нельзя проигрывать потому, что не сделали все возможное. Надо выходить из группы. Это наша задача, а уже в плей-офф все будут решать мелочи».
Матч Дания — Финляндия состоится 12 июня. Начало в 19.00 по московскому времени. В группе В также выступают сборные Бельгии и России.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024449--denmark-vs-finland/
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