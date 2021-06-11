Тренер сборной Дании Юльман считает, что его команда должна выходить из группы на Евро-2020

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльман рассказал о том, какие задачи стоят перед его командой на Евро-2020.

«Мы не имеем право проиграть матч из-за того, что плохо к нему подготовились, — цитирует Юльмана официальный сайт УЕФА 11 июня. — Нельзя проиграть потому, что мы хотим победы меньше соперника. И нельзя проигрывать потому, что не сделали все возможное. Надо выходить из группы. Это наша задача, а уже в плей-офф все будут решать мелочи».

Матч Дания — Финляндия состоится 12 июня. Начало в 19.00 по московскому времени. В группе В также выступают сборные Бельгии и России.