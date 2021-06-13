Тренер сборной Дании: «Эриксен сказал, что он мало что помнит»

Тренер сборной Дании Каспер Юлльман рассказал о беседе с полузащитником Кристианом Эриксеном, который перенес сердечный приступ во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1).

«Эриксен сказал мне: «я мало что помню, но я больше беспокоюсь о вас, ребята. Как вы?» Это типичный Эриксен. Было приятно увидеть его улыбку», — цитирует тренера английский журналист Маттиас Карен в своем Twitter.

Инцидент произошел незадолго до конца первого тайма при счете 0:0. Врачи попытались оказать игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.

Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.