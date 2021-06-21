Тренер сборной Чехии заявил, что Кейна нужно опекать с удвоенным вниманием

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился ожиданиями от матча Евро-2020 со сборной Англии. Он отметил, что форварду англичан Харри Кейну нужно уделить особое внимание.

«Здорово, что у нас есть игроки с опытом английской премьер-лиги, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА 21 июня. — Мы с ними обсуждали этот матч и собирали информацию о соперниках. Эти знания помогут не только им, но и всей команде.

Харри Кейн — нападающий топ-класса. Придется опекать его с удвоенным вниманием, не оставлять ему пространства. Это можно сказать про всех английских игроков в группе атаки. Нельзя предоставлять им пространство для ускорений, ибо тогда они становятся неостановимы. Надо брать их в тиски до входа в штрафную».

Матч Чехия — Англия состоится 21 июня в Лондоне на «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени.